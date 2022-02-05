Çasar ne demek, TDK'ya göre Çasar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çasar ne demek? Çasar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çasar kelimesi. Peki çasar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çasar nedir, çasar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇASAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çasar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çasar kelimesi Macarca kökenlidir.

TDK'ya göre çasar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Viyana'da oturan Alman imparatoruna verilen unvan

