Cascavlak ne demek, TDK'ya göre Cascavlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cascavlak ne demek? Cascavlak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cascavlak kelimesi. Peki cascavlak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cascavlak nedir, cascavlak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CASCAVLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cascavlak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cascavlak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saçsız (baş)

- Bitki örtüsü olmayan



CASCAVLAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Cascavlak bir baş.

- Cascavlak bir alan.



CASCAVLAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- cascavlak ortada kalmak

