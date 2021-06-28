CAS'tan Beşiktaş'a 3 milyon euroluk şok! Paralar buhar olacak
UEFA Beşiktaş'ın vadesi geçen borçları nedeniyle kulübün önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlerin yüzde 15'ine el koyacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Beşiktaş davayı CAS'a taşıdı ancak siyah beyazlı ekip beklediği cevabı bulamadı. 30 Hazirana kadar vadesi geçen borçlar ödenmezse yeni sezonda Beşiktaş'ın gelirlerinden 3 milyon euro kesilecek.
Beşiktaş maddi sıkıntılarını bir türlü aşamıyor. Takım maliyetini düşürmek için kapsamlı çalışma yürüten yönetim her adımında yeni bir engelle karşılaşıyor. Son olarak Sergen Yalçın'la sıkı pazarlık içerisine giren yönetimin şimdiki hamlesinin ne olacağı merak ediliyor.
Vadesi geçen borçların ödenmesi için iki gün gibi kısa bir sürenin olması siyah beyazlıları oldukça tedirgin ediyor. Eğer bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa yeni sezonda Beşiktaş'ın 31 milyon lirasına el konulacak.
ABDULLAH AVCI'YA 17 MİLYON LİRA ÖDENECEK
Şu anda Trabzonspor teknik direktörlüğü görevini yürüten Abdullah Avcı da Beşiktaş'a dava açmış ve bunun sonucunda siyah beyazlıları 17 milyon lira ödemeye mahkum bırakmıştı. Mevcut kadro, süren davalar ve cezalar ile siyah beyazlıların yeni transferlere nasıl fon sağlayacağı merak ediliyor.