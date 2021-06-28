CAS'tan Beşiktaş'a 3 milyon euroluk şok! Paralar buhar olacak

Beşiktaş maddi sıkıntılarını bir türlü aşamıyor. Takım maliyetini düşürmek için kapsamlı çalışma yürüten yönetim her adımında yeni bir engelle karşılaşıyor. Son olarak Sergen Yalçın'la sıkı pazarlık içerisine giren yönetimin şimdiki hamlesinin ne olacağı merak ediliyor.

Vadesi geçen borçların ödenmesi için iki gün gibi kısa bir sürenin olması siyah beyazlıları oldukça tedirgin ediyor. Eğer bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa yeni sezonda Beşiktaş'ın 31 milyon lirasına el konulacak.

ABDULLAH AVCI'YA 17 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Şu anda Trabzonspor teknik direktörlüğü görevini yürüten Abdullah Avcı da Beşiktaş'a dava açmış ve bunun sonucunda siyah beyazlıları 17 milyon lira ödemeye mahkum bırakmıştı. Mevcut kadro, süren davalar ve cezalar ile siyah beyazlıların yeni transferlere nasıl fon sağlayacağı merak ediliyor.