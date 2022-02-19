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Çaşıtlama ne demek, TDK'ya göre Çaşıtlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çaşıtlama kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çaşıtlama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çaşıtlama nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çaşıtlama kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çaşıtlama ne demek, TDK'ya göre Çaşıtlama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çaşıtlama ne demek? Çaşıtlama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çaşıtlama kelimesi. Peki çaşıtlama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çaşıtlama nedir, çaşıtlama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÇAŞITLAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çaşıtlama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çaşıtlama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çaşıtlamak işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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