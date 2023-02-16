Caspar Jander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caspar Jander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Caspar Jander kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Caspar Jander ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Caspar Jander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caspar Jander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caspar Jander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caspar Jander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caspar Jander 23 Mart 2003 tarihinde Münster şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caspar Jander Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Caspar Jander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Caspar Jander'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Caspar Janderboyu ve yaşı kaç

Caspar Jander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caspar Jander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Caspar Jander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caspar Jander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2019 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2020 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2021 yılında Duisburg U19

2 Şubat 2022 yılında MSV Duisburg

Caspar Jander kimdir

Caspar Jander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caspar Jander şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Germania Mauritz (2008-2013), Preußen Münster (2013-2015), Borussia Dortmund (2015-2017), FC Schalke 04 (2017-2021), MSV Duisburg (2021-2022)

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Caspar Jander nereli

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