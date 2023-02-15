Casper Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Andersson 24 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Andersson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Casper Andersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Casper Andersson'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Casper Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Casper Andersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Casper Andersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2022 yılında Kalmar FF

Casper Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Andersson şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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