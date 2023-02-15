Casper Eklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Eklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Casper Eklund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Casper Eklund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Casper Eklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Eklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Casper Eklund

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Eklund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Eklund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Eklund 11 Mart 2004 tarihinde Växjö şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Eklund Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Casper Eklund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Casper Eklund'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 14 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Casper Eklundboyu ve yaşı kaç

Casper Eklund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Casper Eklund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Casper Eklund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Eklund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2021 yılında Östers IF

10 Ağu 2022 yılında Hammarby

11 Ağu 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Hammarby

Casper Eklund kimdir

Casper Eklund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Eklund şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sandsbro AIK (-2018), Östers IF (2018-2021)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Casper Eklund nereli

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