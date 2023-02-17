Casper Gedsted kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Gedsted Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Gedsted adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Gedsted Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Gedsted 4 Şubat 2002 tarihinde Farsø şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Casper Gedsted Hansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Gedsted Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Casper Gedsted, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Casper Gedsted'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Casper Gedsted Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Casper Gedsted isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Casper Gedsted Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Gedsted futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK

12 Ağu 2022 yılında Ypsonas FC

18 Ocak 2023 yılında HB Köge

Casper Gedsted Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Gedsted şuan HB Köge takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Farsø/Ullits IK

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