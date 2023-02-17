Casper Hauervig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Hauervig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Hauervig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Hauervig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Hauervig 3 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Hauervig Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Casper Hauervig, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Casper Hauervig'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Casper Hauervig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Casper Hauervig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Casper Hauervig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Hauervig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bröndby IF U19

8 Ocak 2018 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2019 yılında HB Köge

17 Ocak 2022 yılında Hvidovre

1 Temmuz 2022 yılında Akademisk BK

9 Ocak 2023 yılında Hvidovre

Casper Hauervig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Hauervig şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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