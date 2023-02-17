Casper Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Jorgensen 20 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Casper Jørgensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Jorgensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHM Football yapmaktadır. Casper Jorgensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Casper Jorgensen'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Casper Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Casper Jorgensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Casper Jorgensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında HB Köge U19

1 Ağu 2020 yılında HB Köge

5 Ekim 2020 yılında Holbaek B&I

30 Haziran 2021 yılında HB Köge

Casper Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Jorgensen şuan HB Köge takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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