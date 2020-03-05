Casper oyun bilgisayarları öğrencilerle buluştu

Ankara'da Türk Eğitim Derneği Üniversitesi'nin (TEDÜ) düzenlediği "WanTED İş ve Kariyer Fuarı'nda üniversite öğrencileri ve iş arayışındaki mezunlar Casper ile bir araya geldi. Alanında uzman firmaların katıldığı fuarda; teknoloji sektörü, ürünler ve firma hakkında bilgi alan öğrenciler, kariyer olanakları hakkında da Türkiye'nin tekoloji markası Casper ile görüşerek, oyun ve performans bilgisayarlarını deneyimlediler.

Öğrencileri mezun olmadan iş dünyası ile tanıştırmayı hedefleyen TEDÜ Kariyer Merkezi'nin bu yıl düzenlediği fuara sektörün önde gelen firmaları katılım gösterdi. Casper'ın da katıldığı fuarda öğrenci ve yeni mezunlar profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarına yardımcı olabilecek önemli deneyimlerde bulundurlar.

Öğrencilerin meslek seçimi, sektör ve çalışma alanları ile ilgili planlarında karşılarına çıkacak seçeneklerle ilgili bilgi alan öğrenciler teknoloji alanındaki kariyer olanakları için 28 yılık Türk firması Casper ile görüşmelerde bulundular.

TEDÜ kolej kampüsünde düzenlenen fuara, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Türkiye Rafineri ve Petrokimya İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagül, TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile Türkiye'nin önde gelen 85 firma yer aldı. Ayrıca Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen fuara katılarak, stantları gezdi.

Casper ürünlerine öğrencilerden tam not

Mimarlık ve mühendislik fakülteleri öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdikleri Casper standında fuar boyunca ürün incelemeleri, mülakatlar ve söyleşiler yapıldı. Yüksek performans gösteren ürünleriyle sektörde büyük gelişme gösteren firmanın ürünleri mesleklerinde kullanacak öğrenciler ve mezunlar tarafından tam not aldı. Öğrencilerin bilgi, yetenek ve becerilerini kullanarak ilgi alanlarını belirlemeleri konusunda da önemli bilgi ve görüşler veren firma birçok mülakat yaparak staj ve işe alım konularında önemli adımlar attı. Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, "Mimarlık ve mühendislik alanında çalışacak öğrenci ve mezunların bilgisayarda en önem verdikleri özelliğin yüksek performans olduğunun bilincinde olarak, bu arayışa en iyi çözümler sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Üretim, mühendislik, kariyer konularında öğrenci ve mezunlarımıza bilgi ve destek vermekten ötürü de çok mutluyuz" dedi.

Tüm üniversite öğrencilerinin, iş arayışındaki mezunların, hatta lise öğrencilerinin dahi katıldığı fuarda konuşan TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Sektör olarak teknoloji ve hizmet sektöründe tamamen bizim seçtiğimiz ikişer firmanın her gruptan temsil edildiği 85 firma, 46 tane firma mülakat yaptı ve 15 kariyer öncüsü kariyer dersi verdi. Gençler burada neye heveslenmeleri gerektiğini öğrenecekler, hayallerinin peşinden nasıl gideceklerini öğrenecekler, mülakatlara girenlerin iş sahibi olma umutları olacak ve hayatın diğer yönleriyle bütünleştirilmiş mesleki bilgileri de kariyer öncülerinden alacaklar. Bu yapıda yapılan bir kariyer fuarı yoktu, belki bu ilk olacak. Şirketlerin de kendilerine iş kaynağı oluşturacak kaynaklar bulmasına fırsat verdik. Her yıl da geleneksel olarak buna devam edeceğiz. Öğrencilerin hangi mizaca uygunsa ona göre mesleki seçimlerine karar vermesi gerekir. Temel kazanımlarını gerçekleştirmiş bir nesil yetiştirmemiz gerek" diye belirtti.

İş ve staj olanaklarının önemini vurgulayan öğrenciler fuarda yaptıkları mülakatların gelecekleri için atılan en büyük adımlardan biri olduğunu belirttiler. Yüksek lisans eğitimleri ile ilgili planları, yetenek ve becerileri doğrultusunda doğru kariyer hedeflerine yönlenmeleri konularında söyleşiler yapan öğrenciler, staj ve çalışma imkanları konularında da firmadan destek sözü aldılar.

Kaynak: İHA