Casper VIA cep telefonlarında bahar kampanyası

Casper VIA, günümüz koşullarında iletişimin daha çok güçlenmesi ve devamlılığı adına bir Bahar Kampanyası başlattı ve mevcut modellerinde yüzde 25'e varan indirim uyguladı.

Teknoloji markası Casper, Bahar Kampanyasını başlatarak, tüm telefonlarında yüzde 25'e varan indirimler sunuyor. Birbirinden farklı tasarımlarıyla Casper VIA, her ihtiyaca ve bütçeye uygun telefonları ile gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlamayı hedefliyor. Firma günümüz koşullarında tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak AR-GE ve üretim çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda mayıs ayında yeni telefonlarını da tüketici ile buluşturmayı hedefleyen Casper, kesintisiz iletişim için tüm mevcut modellerinde yüzde 25'e varan indirim uyguluyor.

Teknolojik donanım ve kurumsal çözümlerin öneminin arttığı günümüzde, kullanıcılarının tüm teknolojik ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam eden Casper'ın telefonlarına, www.casper.com.tr/VIA adresinden ve diğer tüm online satış yapan teknoloji sitelerinden indirim fırsatları ile ulaşabiliniyor.

Kaynak: İHA