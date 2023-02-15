Casper Widell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Widell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Widell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Widell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Widell 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Widell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Casper Widell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Casper Widell'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Casper Widell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Casper Widell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Casper Widell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Widell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Helsingborg U19

8 Ocak 2021 yılında Helsingborgs IF

Casper Widell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Widell şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Casper Widell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Wormo (-2016), Helsingborgs IF (2016-2020)

İsveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla 21 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.