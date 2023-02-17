Casper Winther kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Casper Winther Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Casper Winther adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Casper Winther Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Casper Winther 11 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Casper Kaarsbo Winther şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Casper Winther Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NextPro yapmaktadır. Casper Winther, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Casper Winther'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Casper Winther Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Casper Winther isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Casper Winther Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Casper Winther futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Lyngby BK U19

1 Ekim 2020 yılında Lyngby BK

Casper Winther Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Casper Winther şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Casper Winther Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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