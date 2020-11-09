Casper'ın son teknoloji ile hazırlanan "web sitesi" yayında

Casper, Türkiye'nin 20 yılda tamamladığı "bilgisayarlaşma" sürecine ivme kazandıran markalardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye pazarında, dünya çapındaki büyük teknoloji markaları ile rekabette olan Casper, renovasyon kapsamında yapmış olduğu yeniliklere bir yenisini daha ekleyerek alışveriş sitesini tamamen yeniledi.

ALTYAPISINI "SON TEKNOLOJİ" İLKESİ İLE HAZIRLADIK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Casper Kurumsal İletişim Departmanı Bölüm Direktörü Ahmet Beliktay, "Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan ekibimizle teknolojiseverlere yepyeni alışveriş deneyimleri sunmayı hedefliyoruz. Altyapısını 'Son Teknoloji' ilkesiyle hazırladığımız casper.com.tr; yenilikçi arayüz tasarımı, verimliliği, hızı, kurgusu ve çözüm odaklı olmasıyla markamızın yeni imajını yansıtıyor. Modern menüsü, tüm cihazlara entegre yapısı ve son dönemin teknolojik trendleri baz alınarak hazırladığımız sitemiz kullanıcılarımıza keyifli ve eksiksiz bir alışveriş deneyim sunacak." ifadelerini kullandı.

Casper'ın yazılım mühendisi Ömer Özmen de "Hızla değişen teknoloji, Endüstri 4.0 ve yapay zekanın zirve yaptığı bu dönemde, teknoloji sektöründe Türkiye'de önderlik yapan Casper'da hedefimiz, kullanıcılarımıza son teknolojinin ötesini yaşatabilmektir. Bu kapsamda vizyonumuz alışılmış ya da hazır paketlerin sınırlarından arınıp açık kaynaklı ve geliştirilebilir teknolojiyi kullanıcılarımıza sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Casper'ın yazılım mühendisi Burak Arslan ise yeni web sitesi ile uygulama programlama ara birimlerini, alanında uzman ön tasarım ekibiyle buluşturarak mükemmeli hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Entegre edilebilir ve modüler bir altyapı kurmamız sayesinde yeni teknolojilere anında uyum sağlayabilmekteyiz. Bu anlamda geliştirdiğimiz tüm platformda kullanıcılarımıza ölçeklendirilebilir ve kullanıcı dostu bir hizmet sunuyoruz. Yazılım ekibi olarak yaptığımız tüm projelerde, kullanıcılara arzuladığımız platformu değil, kullanıcıların beklentilerine yönelik geliştirilmiş platformlar kurmaktayız. Ekip vizyonumuz, kullanıcılarımızı var olan teknolojinin ötesine taşıyabilmektir."