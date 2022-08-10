Casper’ın yeni gözdesi çıktı! VIA E30 Plus telefon modeli sınırları zorlayacak! Üstelik bu fiyata!

Casper’ın yeni telefonu VIA E30 Plus bugün itibariyle tüketicilerin kullanımına sunuldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Casper’ın yeni gözdesi çıktı! VIA E30 Plus telefon modeli sınırları zorlayacak! Üstelik bu fiyata!

Android 11 sürümünün yer aldığı VIA E30 Plus, tüketicilere geniş açılı gerçek fotoğrafların çekilmesine, MediaTek Helio G35 işlemci ile maksimum güce ulaşılmasına ve 5.000 mAh’lik güçlü bataryasıyla da uzun pil ömrüne olanak tanıyor.

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ÜSTÜN ZEKA TEKNOLOJİLİ KAMERA

16MP ana kamerasını destekleyici 5MP ek kamera ile 115 derecelik geniş açılı fotoğrafların çekilebildiği VIA E30 Plus, 2MP Bokeh kamerası ile fotoğraflara derinlik katabiliyor, yüksek çözünürlük performansının farklı modlar ile desteklendiği 8MP’ye sahip ön kamerasıyla da beğenisi yüksek fotoğrafları kullanıcılara sunuyor. Üstün zekalı kamera teknolojisine de sahip olan VIA E30 Plus, aynı zamanda AI kamera ile 12 farklı kategoriyi bünyesinde barındırıp, fotoğraf anında en uygun kategoriyi seçerek fotoğrafı kategoriye göre optimize ediyor. Ayrıca kullanıcıların fotoğraf sanatını VIA E30 Plus ile keşfetmelerini sağlayan Casper, 12 ayrı çekim modu ile profesyonel fotoğraf dünyasına adım atmayı da kolaylaştırıyor.

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GENİŞ EKRAN ÖZELLİĞİ MEVCUT

Kullanıcılar artık geniş ekranlarda videoları izlemek, oyunları oynamak istiyor. Yüzde 89.8 ekran gövde oranı, HD ve 6.528” geniş ekranına sahip yeni VIA E30 Plus telefonunda kullanıcılarına geniş görüntüleme açısı deneyimini maksimum verimlilikle sunuyor. Damla çentik ekranın bulunduğu VIA E30 Plus, tüketicilerin müzik, video ve fotoğraflarını uzun süre arşivleyebileceği 128GB ROM’a sahip geniş depolama alanını da barındırıyor. Aynı zamanda 4GB RAM sayesinde de telefonun açıldığı andan itibaren hızlı olmasını sağlayan VIA E30, 8 çekirdeğe sahip MediaTek Helio G35 işlemcisiyle de maksimum gücü vadediyor. Ayrıca 5000 mAh değerine ve akıllı enerji yönetimi teknolojisine sahip pili sayesinde uzun ömür ve kaliteli deneyimler de sunan VIA E30 Plus, kullanıcılara 1 şarjla 11 saat 720P video izlemeyi, 135 saat Stand By konumda telefonun kalmasını ve 45 saat 2G ile konuşma fırsatını tanıyor.

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Dokunmatik parmak izi ve yüz tanıma sensörleriyle de yüksek güvenlik düzeyinde kullanımların gerçekleştirildiği yeni VIA E30 Plus, Android 11 sürümüyle de kullanıcılara en güncel ayrıcalıkları sunuyorken Android 12 güncellemesi de kullanıcılara gelecek.

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KAYNAK: İHA

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