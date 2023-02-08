Cassinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cassinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cassinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cassinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cassinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cassinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cassinho

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cassinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cassinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cassinho 23 Ağu 1992 tarihinde Patrocínio şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cássio Gabriel Vilela Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cassinho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Soccer MGMT Intermediações yapmaktadır. Cassinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cassinho'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cassinhoboyu ve yaşı kaç

Cassinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cassinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Cassinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cassinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2013 yılında Hajduk Split

1 Nisan 2013 yılında Fluminense U20

1 Eylül 2013 yılında Paysandu SC

1 Kasım 2013 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2014 yılında Bento Gonçalves

1 Şubat 2014 yılında Fluminense U20

1 Mart 2014 yılında Anápolis

9 Mayıs 2014 yılında Fluminense U20

10 Mayıs 2014 yılında Guarani

31 Aralık 2014 yılında Fluminense U20

21 Ağu 2015 yılında ASEEV

11 Ocak 2016 yılında Anápolis

31 Mart 2016 yılında ASEEV

28 Haziran 2016 yılında Penapolense-SP

1 Haziran 2017 yılında São Bento (SP)

7 Ağu 2018 yılında Piracicaba

4 Aralık 2018 yılında São Bento (SP)

10 Ocak 2019 yılında Piracicaba

5 Aralık 2019 yılında Botafogo

10 Eylül 2020 yılında Mirassol-SP

16 Haziran 2021 yılında Vila Nova FC

26 Ağu 2021 yılında Mumbai City

31 Mayıs 2022 yılında Vila Nova FC

27 Temmuz 2022 yılında Ponte Preta

Cassinho kimdir

Cassinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cassinho şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cassinho nereli

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