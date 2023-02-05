Cassio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cassio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cassio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cassio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cassio 6 Haziran 1987 tarihinde Veranópolis şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cássio Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cassio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Cassio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 9 Aralık 2011 tarihinde katılmıştır. Cassio'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cassio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rcassio12/

http://www.facebook.com/rcassio12

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Cassio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cassio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cassio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cassio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Grêmio

1 Temmuz 2007 yılında PSV Eindhoven

1 Ocak 2009 yılında Sparta R.

30 Haziran 2009 yılında PSV Eindhoven

1 Eylül 2011 yılında Kulüpsüz

9 Aralık 2011 yılında Corinthians

Cassio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cassio şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cassio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (2000-2005)

Brezilya takımında 16 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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