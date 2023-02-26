Cassius Mailula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cassius Mailula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cassius Mailula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cassius Mailula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cassius Mailula 12 Haziran 2001 tarihinde Ga-Molepo, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cassius Mailula Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cassius Mailula'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cassius Mailula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cassius Mailula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cassius Mailula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cassius Mailula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2022 yılında Sundowns

Cassius Mailula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cassius Mailula şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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