Çat Belediye Başkanı Kılıç’tan teşekkür

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Erzurum, misafirperverliğini bir kez daha gösterdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Erzurum'un Çat ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle ilgili olarak konuşan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, "Davetimize icabet ederek açılış törenimize teşrif eden başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere milletvekillerimize, yerel ve yaygın basınımızın değerli temsilcilerine, İstanbul'daki hemşehri derneklerimizin yöneticilerine, Çat halkına, akrabalarıma ve tüm Dadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çat Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra ilçede başlattıkları değişim ve dönüşüm rüzgârlarını toplu açılış töreniyle taçlandırdıklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Genel Başkanımızın katıldığı açılış töreni, Erzurum'da adeta CHP mitingine dönüştü. Havalimanından başlayarak gün sonuna kadar bizleri yalnız bırakmayan, coşku dolu desteklerini bizden esirgemeyen, konuklarımıza yakın ilgi ve alaka gösteren tüm hemşehrilerimize, yerel ve yaygın basınımızın değerli temsilcilerine gönülden şükran borçluyuz" dedi.

Kaynak: İHA