Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar’ın bayram mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Bayramlar, bizi birbirimize yakınlaştıran, kaynaştıran ve bizi biz yapan müstesna zaman dilimleridir" dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Yaşar, mesajında; Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan ayının daha geride kaldığını ifade ederek, "Allah, bizleri daha nice Ramazan'lara eriştirsin, nice bayramlara kavuştursun. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin, bu mübarek ayın ve ardından kavuştuğumuz mübarek bayramın hürmetine Alem-i İslam'a ferahlık ve ümmet coğrafyasına selamet nasip etsin" niyazında bulundu.Başkan Yaşar, bayram dolayısıyla tüm kırgınlık ve dargınlıkların bir kenara bırakılması çağrısında bulunarak, "Bayramda küslüklerin yerini sevgi alır, muhabbet alır; bayramda gönüller muhabbetle demlenir, yürekler coşar, birlik ve beraberlik duygularımız pekişir. Bu duygu ve düşüncelerle Çatlı hemşehrilerim başta olmak üzere İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: İHA