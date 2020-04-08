Çatak belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

19) tehlikesine karşı halkının yanında olmaya devam ederken, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

Çatak Belediyesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe yayılmaya devam eden Korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı halkının yanında olmaya devam ediyor. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan son krizde işsiz kalan, geliri bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulundu.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs sebebiyle "Evde kal" çağrısı devam ederken Çatak Belediyesi çalışanları tarafından dezenfekte çalışması, sosyal mesafe uyarıları gibi tedbirler itinayla alınıyor. Bunun yanında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan koliler ailelere dağıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, "Sosyal belediyecilik bu günler için var. İlçemizdeki merkez mahalle ve kırsal mahallelerimizde belediyemiz tarafından belirlenen ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek ziyaret edip ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Onlara ihtiyaçları doğrultusunda yardım götürmeye çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz sağlığımız için evde kalmalarıdır" dedi.

Başkan Şeylan'ın hane ziyaretlerine AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın eşlik etti.

Kaynak: İHA