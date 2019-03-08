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  3. Çatak’ta ahır çöktü: 43 hayvan telef oldu

Çatak’ta ahır çöktü: 43 hayvan telef oldu

Van'ın Çatak ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu biri büyükbaş, 42'si küçükbaş olmak üzere 43 hayvan telef oldu.

Çatak’ta ahır çöktü: 43 hayvan telef oldu

Van'ın Çatak ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu biri büyükbaş, 42'si küçükbaş olmak üzere 43 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çatak ilçesine bağlı Eliaçık Mahallesi'nde meydana geldi. Bedri Demirağaç isimli vatandaşa ait ahır, bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olayı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çöken ahırda çalışma başlattı. Ancak ahırın tamamen çökmesi sonucu içinde bulunan 43 hayvan kurtarılamayarak telef oldu.

Çatak’ta ahır çöktü: 43 hayvan telef oldu

Çatak’ta ahır çöktü: 43 hayvan telef oldu

Kaynak: İHA

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