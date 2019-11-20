Çatak’ta ev yangını
Van'ın Çatak ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van'ın Çatak ilçesinde 3 katlı binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Çatak ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde ikamet eden Sami Kaymaz'a ait binada meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle ivedi şekilde olay gitti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT