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Çatak’tan sağlık çalışanlarına alkış

Van'ın Çatak ilçesinde vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.

Çatak’tan sağlık çalışanlarına alkış

Van'ın Çatak ilçesinde vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkış yağmuruna tuttu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Van'ın Çatak ilçesindeki vatandaşlar da gecesi gündüzü olmadan korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla üç günlük alkış eylemine destek verdi. Başta Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan olmak üzere tüm Çatak Halkı sağlık çalışanlarını alkışladı.

Çatak’tan sağlık çalışanlarına alkış

Çatak’tan sağlık çalışanlarına alkış

Kaynak: İHA




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