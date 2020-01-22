Çatal, “Taşköprü Belediyesi artık kendi elektriğini üretebilecek”

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediyesinin yakın zamanda kendi elektriğini üretebilecek hale geleceğini söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezinde vatandaşlarıyla bir araya gelerek 10 aylık çalışma dönemini değerlendirdi. Taşköprü Belediyesinin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis yaptığımız ilçemiz Harmancık Mahallesindeki taşınmazların takas trampa çalışmaları Milli Emlak Müdürlüğünce devam etmektedir. İlçemiz imar sınırları içerisinde uygulama revizyon imar plan çalışması için belediye meclis kararı alınarak müellif firma tarafından çalışmalar devam etmektedir. Gizlice Mahallesi'ndeki taşınmazımızın ilçemize gelen sanayicilere istihdam amaçlı kullanılabilmesi için gerekli çalışmalar Bakanlık nezdinde devam etmektedir. Yine aynı alanda hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup artık belediyemiz kendi elektriğini üretebilecektir" dedi.

Diğer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çatal, "Harmancık Mahallesi'nde taşınmazımızı okul yapmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisini sağladık. İlçemiz Üstatlar Mahallesi'ndeki taşınmazımızın zemin ve 1'inci katını gençlik merkezi yapılmak amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsisini sağladık. Belediyemize ait tescilli Derbederler Hamamı'nda restorasyon çalışması ile ilgili gerekli girişimlerimiz devam etmekte olup, en kısa sürede halkımızın hizmetine sunmak gayretindeyiz. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası yapımı için geçen dönemde yer tahsisi yapılan yerlerin yapım işi yatırım programında ve başkanlığımızca takibi yapılmaktadır. Son olarak geçtiğimiz hafta Ilgaz ziyareti sırasında görüştüğümüz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dan her iki kurum binasında en kısa zamanda yeniden yapım ihalesinin sözünü aldık. İlçemiz Delibeyoğlu Sokak, Ağalar Sokak, Göcenler Sokak ve Zımbıllı Sokak'ta tescilli ve tescilsiz 74 binanın Sokak Sağlıklaştırma Projesi geçen dönem Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaptırılmış ve anıtlar kurulunca onaylanmıştır" diye konuştu.

2020 yılında yapacakları çalışmalara değinen Başkan Çatal, "Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik ihalesi yapıldı. 2020 yılı içerisinde tahsis yaptığımız firmalar üst yapı çalışmalarına başlayacaktır. Ethem Mahallesi ve Sümer Mahallesi'ni kapsayan kuru dere çevresine yaklaşık 2 kilometrelik mesafede projesi hazırlanan bisiklet-yürüyüş yolunu ve çevre düzenlemesini yapıp halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Hasanlı Göletinden gelecek olan içme suyu projesinin boruları gelmiş olup, arıtma projesi ise İller Bankası'nda ihale aşamasındadır. En kısa zamanda ilçemize doğal kaynaklı içme suyunu getirmeyi amaçlıyoruz. 2020 yılı içerisinde 1 megawatt gücünde GES Projemiz onaylanmış olup, en kısa zamanda belediyemizin kârına olan bu projemizi de hayata geçireceğiz. Mevcut mezbahanın şehir içinde ve otogar yanında kalmasından dolayı, Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip Taşköprü Kuyu Kebabını daha elverişli şartlarda üretilmesini sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla belediye mezbahanesini yeni ve günümüz şartlarına kavuşturmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Taşköprü Belediyesinin mali durumu hakkında da bilgi veren Başkan Çatal, "Belediyemizin toplam borcu şu an itibariyle 9 milyon 188 bin 202 lira 82 kuruştur. 1 Nisan 2019 tarihinden 17 Ocak 2020 kadar 6 milyon 952 bin 741 lira 96 kuruş borç ödemesi yapılmıştır. Biz şeffaf belediyecilik yapacağız. 2019 yılında gelir bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 94'tür. Bu da bizim gerçekçi bir bütçe hazırladığımızın göstergesidir. Yine su fatura tahsil oranımızda yüzde 113'tür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA