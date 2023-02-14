Çatalca depreme dayanıklı mı? Çatalca'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Çatalca depreme dayanıklı mı? Çatalca deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Çatalca’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Çatalca depreme dayanıklı mı? Çatalca'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Çatalca Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Çatalca’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

atralca-risk-ahritasi1.jpg

Çatalca için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 7 ile 1 bin 863 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 34 ile 9 bin 266 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 59 ile 16 bin 173 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

atalca-risk-haritasi-2.jpg

Çatalca depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Çatalca genelinde çok ağır hasarlı 63, ağır hasarlı 301, orta hasarlı bin 656, Hafif hasarlı ise 4 bin 053 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
AKALAN141852
ATATÜRK011048
AYDINLAR01939
BAHŞAYİŞ031537
BAŞAK00519
BELGRAT00520
CELEPKÖY00312
ÇAKIL1047218397
ÇANAKÇA1746142
ÇİFTLİKKÖY021767
DAĞYENİCE131545
DEVLET ORMANI0000
ELBASAN2948100
FATİH01941
FERHATPAŞA840225550
GÖKÇEALİ1640109
GÜMÜŞPINAR01831
HALLAÇLI383798
HİSARBEYLİ00313
İHSANİYE2837102
İNCEĞİZ1742108
İZZETTİN1756150
KABAKÇA51776193
KALEİÇİ942213436
KALFA011139
KARACAKÖY MERKEZ022798
KARAMANDERE01727
KESTANELİK1641118
KIZILCAALİ01826
MURATBEY MERKEZ11380157
NAKKAŞ2839100
OKLALI132263
ORMANLI011348
ÖRCÜNLÜ021856
ÖRENCİK011143
SUBAŞI2847130
YALIKÖY011254
YAYLACIK0002
YAZLIK00622
TOPLAM633011.6564.053

Çatalca'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
AKALAN0001
ATATÜRK0000
AYDINLAR0000
BAHŞAYİŞ0000
BAŞAK0000
BELGRAT0000
CELEPKÖY0000
ÇAKIL0024
ÇANAKÇA0001
ÇİFTLİKKÖY0000
DAĞYENİCE0000
DEVLET ORMANI0000
ELBASAN0000
FATİH0000
FERHATPAŞA311538
GÖKÇEALİ0001
GÜMÜŞPINAR0000
HALLAÇLI0001
HİSARBEYLİ0000
İHSANİYE0001
İNCEĞİZ0000
İZZETTİN0000
KABAKÇA0001
KALEİÇİ11615
KALFA0000
KARACAKÖY MERKEZ0000
KARAMANDERE0000
KESTANELİK0011
KIZILCAALİ0000
MURATBEY MERKEZ0001
NAKKAŞ0000
OKLALI0000
ORMANLI0000
ÖRCÜNLÜ0012
ÖRCÜNLÜ0000
ÖRENCİK0000
SUBAŞI0000
YALIKÖY0000
YAYLACIK0000
YAZLIK0000
TOPLAM422567

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Çatalca geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
AKALAN11
ATATÜRK234
AYDINLAR249
BAHŞAYİŞ5
BAŞAK186
BELGRAT19
CELEPKÖY12
ÇAKIL8
ÇANAKÇA47
ÇİFTLİKKÖY63
DAĞYENİCE8
DEVLET0
ELBASAN42
FATİH3
FERHATPAŞA74
GÖKÇEALİ3
GÜMÜŞPINAR48
HALLAÇLI50
HİSARBEYLİ59
İHSANİYE72
İNCEĞİZ88
İZZETTİN16
KABAKÇA232
KALEİÇİ16
KALFA13
KARACAKÖY MERKEZ18
KARAMANDERE12
KESTANELİK33
KIZILCAALİ6
MURATBEY MERKEZ50
NAKKAŞ16
OKLALI69
ORMANLI1
OVAYENİCE4
ÖRCÜNLÜ7
ÖRENCİK88
SUBAŞI40
YALIKÖY6
YAYLACIK25
YAZLIK14
TOPLAM1.947

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Çatalca ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Çatalca Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Çatalca’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

atalca-risk-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Çatalca Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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