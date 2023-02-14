Çatalca depreme dayanıklı mı? Çatalca'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Çatalca Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Çatalca’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Çatalca için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 7 ile 1 bin 863 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 34 ile 9 bin 266 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 59 ile 16 bin 173 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Çatalca depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Çatalca genelinde çok ağır hasarlı 63, ağır hasarlı 301, orta hasarlı bin 656, Hafif hasarlı ise 4 bin 053 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI AKALAN 1 4 18 52 ATATÜRK 0 1 10 48 AYDINLAR 0 1 9 39 BAHŞAYİŞ 0 3 15 37 BAŞAK 0 0 5 19 BELGRAT 0 0 5 20 CELEPKÖY 0 0 3 12 ÇAKIL 10 47 218 397 ÇANAKÇA 1 7 46 142 ÇİFTLİKKÖY 0 2 17 67 DAĞYENİCE 1 3 15 45 DEVLET ORMANI 0 0 0 0 ELBASAN 2 9 48 100 FATİH 0 1 9 41 FERHATPAŞA 8 40 225 550 GÖKÇEALİ 1 6 40 109 GÜMÜŞPINAR 0 1 8 31 HALLAÇLI 3 8 37 98 HİSARBEYLİ 0 0 3 13 İHSANİYE 2 8 37 102 İNCEĞİZ 1 7 42 108 İZZETTİN 1 7 56 150 KABAKÇA 5 17 76 193 KALEİÇİ 9 42 213 436 KALFA 0 1 11 39 KARACAKÖY MERKEZ 0 2 27 98 KARAMANDERE 0 1 7 27 KESTANELİK 1 6 41 118 KIZILCAALİ 0 1 8 26 MURATBEY MERKEZ 1 13 80 157 NAKKAŞ 2 8 39 100 OKLALI 1 3 22 63 ORMANLI 0 1 13 48 ÖRCÜNLÜ 0 2 18 56 ÖRENCİK 0 1 11 43 SUBAŞI 2 8 47 130 YALIKÖY 0 1 12 54 YAYLACIK 0 0 0 2 YAZLIK 0 0 6 22 TOPLAM 63 301 1.656 4.053

Çatalca'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI AKALAN 0 0 0 1 ATATÜRK 0 0 0 0 AYDINLAR 0 0 0 0 BAHŞAYİŞ 0 0 0 0 BAŞAK 0 0 0 0 BELGRAT 0 0 0 0 CELEPKÖY 0 0 0 0 ÇAKIL 0 0 2 4 ÇANAKÇA 0 0 0 1 ÇİFTLİKKÖY 0 0 0 0 DAĞYENİCE 0 0 0 0 DEVLET ORMANI 0 0 0 0 ELBASAN 0 0 0 0 FATİH 0 0 0 0 FERHATPAŞA 3 1 15 38 GÖKÇEALİ 0 0 0 1 GÜMÜŞPINAR 0 0 0 0 HALLAÇLI 0 0 0 1 HİSARBEYLİ 0 0 0 0 İHSANİYE 0 0 0 1 İNCEĞİZ 0 0 0 0 İZZETTİN 0 0 0 0 KABAKÇA 0 0 0 1 KALEİÇİ 1 1 6 15 KALFA 0 0 0 0 KARACAKÖY MERKEZ 0 0 0 0 KARAMANDERE 0 0 0 0 KESTANELİK 0 0 1 1 KIZILCAALİ 0 0 0 0 MURATBEY MERKEZ 0 0 0 1 NAKKAŞ 0 0 0 0 OKLALI 0 0 0 0 ORMANLI 0 0 0 0 ÖRCÜNLÜ 0 0 1 2 ÖRCÜNLÜ 0 0 0 0 ÖRENCİK 0 0 0 0 SUBAŞI 0 0 0 0 YALIKÖY 0 0 0 0 YAYLACIK 0 0 0 0 YAZLIK 0 0 0 0 TOPLAM 4 2 25 67

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Çatalca geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI AKALAN 11 ATATÜRK 234 AYDINLAR 249 BAHŞAYİŞ 5 BAŞAK 186 BELGRAT 19 CELEPKÖY 12 ÇAKIL 8 ÇANAKÇA 47 ÇİFTLİKKÖY 63 DAĞYENİCE 8 DEVLET 0 ELBASAN 42 FATİH 3 FERHATPAŞA 74 GÖKÇEALİ 3 GÜMÜŞPINAR 48 HALLAÇLI 50 HİSARBEYLİ 59 İHSANİYE 72 İNCEĞİZ 88 İZZETTİN 16 KABAKÇA 232 KALEİÇİ 16 KALFA 13 KARACAKÖY MERKEZ 18 KARAMANDERE 12 KESTANELİK 33 KIZILCAALİ 6 MURATBEY MERKEZ 50 NAKKAŞ 16 OKLALI 69 ORMANLI 1 OVAYENİCE 4 ÖRCÜNLÜ 7 ÖRENCİK 88 SUBAŞI 40 YALIKÖY 6 YAYLACIK 25 YAZLIK 14 TOPLAM 1.947

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Çatalca ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Çatalca Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Çatalca’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Çatalca Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.