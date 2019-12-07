Çatalca'da fabrika yangını! İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

İstanbul Çatalca'da bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Çatalca Elbasan Mahallesi'nde bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapılan bir fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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