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  3. Çatalca'da fabrikada korkutan yangın!

Çatalca'da fabrikada korkutan yangın!

İstanbul Çatalca'da bulunan dış cephe kaplaması üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin  yangına müdahalesi sürüyor. 
07 Aralık 2019 Cumartesi 12:14

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