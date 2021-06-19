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  3. Çatalca'da korkutan yangın: Gıda imalathanesi alev aldı!

Çatalca'da korkutan yangın: Gıda imalathanesi alev aldı!

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan bir gısa imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çatalca'da korkutan yangın: Gıda imalathanesi alev aldı!

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan bir gıda imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ferhatpaşa Mahallesi Trakya Serbest Bölgesi'ndeki bir iş hanının ikinci katında bulunan gıda imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatalca'da korkutan yangın: Gıda imalathanesi alev aldı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çatalca'da korkutan yangın: Gıda imalathanesi alev aldı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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