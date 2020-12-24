Çatalcaspor-Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Alt liglerde heyecan devam ediyor. Misli.com 3. Lig 3. Grupta oynanacak olan Çatalcaspor-Esenler Erokspor maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu ligde Çatalcaspor evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Esenler Erokspor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 9 maçtır kaybetmiyor. Çatalcaspor, çıktığı 13 maçta 27 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Esenler Erokspor ise 13 maçta 24 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. İşte karşılaşmanın canlı izleme detayları...

ÇATALCASPOR-ESENLER EROKSPOR CANLI İZLEME DETAYLARI

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte alt liglerde her hafta belirli takımların maçları canlı ve şifresiz olarak Misli.com'dan izlenebiliyor. Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak olan bu mücadeleyi de Misli.com uygulamaları üzerinden izleyebilirsiniz.

Karşılaşmanın hakem ekibi, Serkan Ergün, Selim Şenöz ve Sinan Bilen şeklinde olacak.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?