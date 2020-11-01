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Çatalcaspor - Karşıyaka maçı CANLI İZLE

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta haftanın en önemli maçı Çatalcaspor ile Karşıyaka arasında oynanacak. Karşılaşmanın canlı izleme bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

Çatalcaspor - Karşıyaka maçı CANLI İZLE

Futbolda heyecan hafta sonu devam ediyor. Alt liglerde haftanın en önemli maçı denilebilecek olan Çatalcaspor - Karşıyaka maçı bugün oynanacak. Bu sezon ligde oldukça iyi ilerleyen Karşıyaka, 6 maç sonunda 16 puana ulaşarak sıralamanın zirvesine oturdu. En yakın rakibiyle 2 puan farkı bulunan Karşıyaka, şampiyonluğun favorilerinden görülüyor. Çatalcaspor ise bir maç eksikle 5 maçın sonunda 12 puan topladı ve 3'üncü sırada yerini aldı. Peki, Çatalcaspor - Karşıyaka ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Çatalcaspor ile Karşıyaka karşılaşıyor. Mücadele, Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma bugün saat 13.00'de başlayacak. Hakem, Eren Gökmen mücadelenin hakemi olacak. Eren Gökmen'in yardımcılıklarını ise Haydar Avcı ve Furkan Ulu üstlenecek. 

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Bugün saat 13.00'de oynanacak olan Çatalcaspor - Karşıyaka mücadelesi, Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanacak. IOS ve Android telefonlarından izlenebilecek olan mücadelenin izleme bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz. 

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Onur Çelik
Spor Editörü


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