Catalin Albu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Albu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Albu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Albu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Albu 3 Haziran 2004 tarihinde Plenița şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei Cătălin Albu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Albu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Catalin Albu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Catalin Albu'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Catalin Albu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/catalyn.albu.5

Catalin Albu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Albu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Albu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Albu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında FCU Craiova U19

1 Eylül 2021 yılında FC U Craiova

Catalin Albu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Albu şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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