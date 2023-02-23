Catalin Alexe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Alexe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Alexe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Alexe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Alexe 6 Aralık 1995 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Marian Alexe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Alexe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eagle-Eye Representative yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Catalin Alexe'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Catalin Alexe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Alexe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Alexe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Alexe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2012 yılında CS Mioveni

5 Şubat 2013 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2013 yılında CS Mioveni

22 Temmuz 2014 yılında SCM Pitești

30 Haziran 2015 yılında CS Mioveni

13 Ağustos 2015 yılında SCM Pitești

1 Ocak 2016 yılında CS Tunari

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul U19

12 Şubat 2017 yılında CS Mioveni

20 Ağustos 2020 yılında Concordia

28 Temmuz 2022 yılında Minaur

Catalin Alexe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Alexe şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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