Catalin Cabuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Cabuz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Cabuz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Cabuz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Cabuz 18 Haziran 1996 tarihinde Avrig şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Vasile Căbuz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Cabuz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Catalin Cabuz'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Catalin Cabuz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Cabuz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Catalin Cabuz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Cabuz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2015 yılında FC Cisnadie

30 Haziran 2016 yılında Academia Hagi

5 Eylül 2016 yılında Ramnicu Valcea

30 Aralık 2016 yılında Academia Hagi

8 Şubat 2017 yılında Chindia

30 Haziran 2017 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2017 yılında FC Hermannstadt

30 Haziran 2019 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

Catalin Cabuz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Cabuz şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Catalin Cabuz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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