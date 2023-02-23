Catalin Doman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Doman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Doman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Doman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Doman 30 Ocak 1988 tarihinde Drobeta-Turnu Severin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Petre Doman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Doman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugen Stanculescu yapmaktadır. Catalin Doman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Catalin Doman'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Catalin Doman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Doman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Doman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Doman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Arges

1 Ocak 2007 yılında CS Dacia Mioveni

30 Haziran 2007 yılında FC Arges

1 Ağustos 2010 yılında Hazar Lenkeran

30 Haziran 2012 yılında FC Arges

31 Temmuz 2013 yılında Rapid Bukarest

19 Ocak 2015 yılında ACS Poli

1 Şubat 2018 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2018 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Mart 2019 yılında Atletic Bradu

1 Temmuz 2019 yılında V. Colonesti

1 Ocak 2020 yılında CSM Slatina

Catalin Doman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Doman şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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