Catalin Golofca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Golofca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Golofca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Golofca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Golofca 21 Nisan 1990 tarihinde Suceava şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Gheorghiță Golofca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Golofca Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Catalin Golofca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Catalin Golofca'nin FC Botosani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Catalin Golofca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Golofca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Golofca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Golofca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rapid Suceava

22 Ocak 2016 yılında FC Botosani

17 Şubat 2016 yılında Rapid Suceava

30 Haziran 2016 yılında FC Botosani

7 Ağustos 2017 yılında FCSB

1 Ocak 2018 yılında FC Botosani

28 Ağustos 2019 yılında CFR Cluj

4 Eylül 2020 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

1 Ocak 2023 yılında FC Botosani

Catalin Golofca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Golofca şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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