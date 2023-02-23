Catalin Hlistei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Hlistei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Hlistei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Hlistei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Hlistei 24 Ağustos 1994 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Florin Hlistei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Hlistei Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Catalin Hlistei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Catalin Hlistei'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Catalin Hlistei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Hlistei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Hlistei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Hlistei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında UTA BD

2 Ağustos 2016 yılında Pandurii

1 Ekim 2017 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2018 yılında Sportul Snagov

14 Ocak 2019 yılında FC Rapid 1923

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

15 Eylül 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Catalin Hlistei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Hlistei şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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