Catalin İtu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin İtu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Catalin İtu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Catalin İtu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Catalin İtu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin İtu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Catalin İtu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin İtu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin İtu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin İtu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin İtu 26 Ekim 1999 tarihinde Dej şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Mihai Itu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin İtu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG360 yapmaktadır. Catalin İtu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Catalin İtu'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Catalin İtu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin İtu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Catalin İtu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin İtu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Academia Hagi

1 Şubat 2017 yılında Unirea Dej U19

1 Ağustos 2018 yılında CFR Cluj U19

1 Mayıs 2019 yılında CFR Cluj

6 Eylül 2021 yılında FC Dinamo

4 Ocak 2022 yılında CFR Cluj

24 Ocak 2023 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj

Catalin İtu kimdir

Catalin İtu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin İtu şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Unirea Dej

Catalin İtu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Catalin İtu nereli

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