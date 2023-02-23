Catalin Jucan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Jucan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Jucan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Jucan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Jucan 10 Eylül 2002 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Ionuț Jucan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Jucan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Catalin Jucan'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Catalin Jucan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Jucan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Jucan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Jucan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Minaur

Catalin Jucan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Jucan şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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