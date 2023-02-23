Catalin Oanea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Oanea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Oanea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Oanea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Oanea 14 Ocak 1999 tarihinde Bacău şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Oanea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Oanea Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Catalin Oanea'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Catalin Oanea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Oanea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Oanea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Oanea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2018 yılında Sportul Snagov

9 Ocak 2019 yılında FC Rapid 1923

15 Şubat 2020 yılında Concordia

9 Temmuz 2021 yılında SSU Poli

Catalin Oanea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Oanea şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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