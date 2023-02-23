Catalin Predut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Predut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Predut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Predut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Predut 25 Ocak 2001 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Alexandru Preduţ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Predut Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Catalin Predut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Catalin Predut'nin CSM Slatina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Catalin Predut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Predut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Predut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Predut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında CSM Slatina

Catalin Predut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Predut şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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