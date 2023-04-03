Catalin Sajin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Sajin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Sajin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Catalin Sajin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Catalin Sajin 2 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Sajin şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Catalin Sajin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Catalin Sajin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Catalin Sajin'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Catalin Sajin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Catalin Sajin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2021 yılında FCSB U19
Catalin Sajin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Catalin Sajin şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Catalin Sajin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Moldova U19 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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