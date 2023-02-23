Catalin Straton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Straton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Straton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Straton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Straton 9 Ekim 1989 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin George Straton şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Straton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Catalin Straton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Catalin Straton'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Catalin Straton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Straton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Catalin Straton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Straton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rapid 1923 II

1 Temmuz 2009 yılında Rapid Bukarest

1 Ocak 2012 yılında FC Vaslui

1 Temmuz 2014 yılında Univ. Craiova

6 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

19 Eylül 2020 yılında FCSB

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Catalin Straton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Straton şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Milisport Bukarest

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.