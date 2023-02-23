Catalin Tira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Tira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Catalin Tira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Catalin Tira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Catalin Tira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Tira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Catalin Tira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Tira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Tira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Tira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Tira 18 Haziran 1994 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Ştefan Ţîră şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Tira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Catalin Tira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Catalin Tira'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Catalin Tira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CatalinTira

http://www.facebook.com/catalin.tira

Catalin Tira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Tira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Catalin Tira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Tira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Udinese Altyapı

1 Ağustos 2010 yılında Lazio U19

23 Temmuz 2013 yılında ADO Den Haag

12 Ağustos 2014 yılında FC Brasov

21 Temmuz 2015 yılında Concordia

22 Ocak 2016 yılında Rapid Bukarest

29 Temmuz 2016 yılında Neftçi Baku

28 Ocak 2017 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2017 yılında Juventus Buk.

1 Şubat 2018 yılında Șirineasa

1 Temmuz 2018 yılında FC Viitorul

31 Ağustos 2018 yılında Luceafarul

3 Ocak 2019 yılında AO Episkopi

1 Temmuz 2019 yılında FC Voluntari

18 Ağustos 2020 yılında FC Rapid 1923

14 Ocak 2021 yılında Suduva

6 Eylül 2021 yılında FC Dinamo

10 Şubat 2022 yılında Bisceglie

2 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

Catalin Tira kimdir

Catalin Tira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Tira şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Catalin Tira nereli

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