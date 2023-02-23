Catalin Trifon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Trifon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Trifon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Trifon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Trifon 25 Ekim 1999 tarihinde Diniaș şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Trifon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Trifon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Catalin Trifon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Catalin Trifon'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Catalin Trifon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Trifon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Catalin Trifon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Trifon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Mil. Giarmata

1 Ocak 2019 yılında ACS Carani

1 Mart 2021 yılında Peciu Nou

1 Temmuz 2021 yılında Dumbravita

Catalin Trifon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Trifon şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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