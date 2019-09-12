Çatalköy’de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

KKTC'nin Girne şehrinde Çatalköy bölgesinde askeri bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen patlamalar meydana geldi. Patlama sonrası yakınlardaki 1 otel boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası olay yerine gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay askeri yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA