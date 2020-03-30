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  3. Çatalzeytin’de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Çatalzeytin’de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Çatalzeytin ilçesine bağlı Canlar köyü Aşağı Mahalle'de Ayşe Yılmaz'a ait ev, çıkan yangında tamamen yandı.

Çatalzeytin’de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Çatalzeytin ilçesine bağlı Canlar köyü Aşağı Mahalle'de Ayşe Yılmaz'a ait ev, çıkan yangında tamamen yandı.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, ev sahibi Yılmaz'ın ise iki gün önce köye geldiği tespit edildi. Yangın anında evde bulunan Ayşe Yılmaz kurtarıldı.

Olaya müdahale eden Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt itfaiyeleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA




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