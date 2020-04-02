Çatalzeytin’de bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü, Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantinaya alındı.

Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser yaptığı açıklamada, "Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 02.04.2020 tarih ve 8 nolu kararı doğrultusunda Korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri doğrultusunda salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında Kaşlıca Köyü 02.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Tüm ilçe halkımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını tekrardan siz değerli Çatalzeytinliler'den önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA