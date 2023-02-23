Cathair Friel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cathair Friel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cathair Friel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cathair Friel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cathair Friel 25 Mayıs 1993 tarihinde Limavady şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cathair Friel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cathair Friel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cathair Friel'nin Portadown FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cathair Friel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cathair Friel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cathair Friel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cathair Friel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Coleraine

1 Temmuz 2012 yılında Portstewart FC

1 Temmuz 2015 yılında Limavady United

1 Temmuz 2016 yılında Ballymena

31 Ocak 2021 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2021 yılında Coleraine

31 Ocak 2022 yılında Dungannon

31 Mayıs 2022 yılında Coleraine

1 Temmuz 2022 yılında Institute FC

31 Aralık 2022 yılında Coleraine

1 Ocak 2023 yılında Portadown

31 Mayıs 2023 yılında Coleraine

Cathair Friel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cathair Friel şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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